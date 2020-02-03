İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

9 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 7 katlı sitenin 5'inci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 7 katlı sitenin 5'inci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Devrim Mahallesi 3771 Sokak'taki Şefika H.'ye ait evde iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı.

Yangının üst katlardaki dairelere sıçramasıyla binadaki 4 kişi dumandan etkilendi.

O sırada devriye görevi yapan bekçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi, ardından binanın kapı ve zillerini çalıp bina sakinlerini uyandırarak tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

Dumandan etkilenenler olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi.

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 05:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]