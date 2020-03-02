İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü - Son Dakika

İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

42 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3449 Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ikamette bulunan Fahri Güleryüz'ün (59) hayatını kaybettiğini belirledi.

Güleryüz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

Polis, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de göçmen hareketliliği başladı
Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 06:50:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]