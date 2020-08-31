İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökdere Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir amfibik uçak, 4 helikopter ve 22 arazöz ve yer ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.