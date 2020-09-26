İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir- Çeşme Otoyolu yakınındaki Belentepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Ormanlık alana yayılan ve otoyolun karşı tarafına sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.
Yangına müdahale sırasında otoyoldaki trafik bir süre durduruldu.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika