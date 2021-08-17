İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hisarlık Mahallesi Döşemeci Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin 3 helikopter ve 8 arazözle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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