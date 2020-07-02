İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye arazöz ve dozer gönderildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arazözlerin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının geçen sene Karabağlar'da başlayıp Menderes'de sona eren yangının bitiş noktasında bulunan bir tarlada çıktığını belirlediklerini aktardı.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Derince, "Henüz kontrol altına alamadık. Bölgede rüzgar etkisini yitirmeye başladı. Yangın 3 ya da 4 hektarlık bir alanda etkili oldu." dedi.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.