İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınında zaman zaman yükselen alevlere müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 amfibi uçak, 15 arazöz ile müdahale ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar uzak mesafeden görülebiliyor.

Öte yandan, havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi, karadan müdahale ise devam ediyor.

Zaman zaman yükselen alevlere müdahale eden ekipler, yangının dağılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Yangın alanı yakınlarındaki bazı küçükbaş hayvanların ağılları tedbir amaçlı boşaltıldı.

Jandarma ekipleri de yangın müdahale devriye araçlarıyla orman ekiplerine destek veriyor.