İzmir'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü

İZMİR'in Balçova ilçesinde, çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Yangın, saat 13.30 sıralarında, Balçova'daki ormanlık alanda çıktı. Yangında yükselen dumanı görenler durumu, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edyin 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Otellere yakın olan bölgede çıkan yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- İzmir