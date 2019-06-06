Son Dakika Haberleri: İzmir'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü
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İzmir'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü

3 dakika önce

İZMİR'in Balçova ilçesinde, çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

İzmir'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü, System.String[]
İZMİR'in Balçova ilçesinde, çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında, Balçova'daki ormanlık alanda çıktı. Yangında yükselen dumanı görenler durumu, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edyin 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Otellere yakın olan bölgede çıkan yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
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