Üye Girişi
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

05.11.2021 02:20
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Ufuk Mahallesi 895 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, baba Sezgin Gökçe (48), oğlu Muhammet Can Gökçe (16) ve içerisinde bir kişinin olduğu otomobil sokakta bulunan kahvehanenin önüne geldi. Bunun üzerine kahvehane içerisinde bulunan İ.E.T. (46), İ.K. (18) ve S.D. (18) ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otomobildeki şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucunda Sezgin Gökçe, Muhammet Can Gökçe, İ.E.T., İ.K., ve S.D., vücutlarına isabet eden mermiler sonucunda yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan ve olay yerinden kaçan şüphelinin kimlik tespit işlemleri ve yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Baba öldü, oğlu ise ağır yaralı

Hastanede tedavi altına alınan baba Sezgin Gökçe yaşamını yitirirken, oğlu Muhammet Can Gökçe'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, olayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları sinir krizi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çok sayıda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Sezgin Gökçe'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Ufuk Mahallesi, İzmir, Gökçe, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi 18:57 Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:54 Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti         
00:54
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik         
00:33
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı         
17:15
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 02:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement