Son Dakika Haberleri: İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 269. sokaktaki bir apartman dairesinde Yasin B. ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Yasin B, diğer kişileri bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralılar, taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Boğazından yaralanan Deniz Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Yasin B. yakalanarak gözaltına alındı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]