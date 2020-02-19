İzmir'de çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'de çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 katlı bina boşaltıldı

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 katlı bina tahliye edildi.

İzmir'de çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 katlı bina boşaltıldı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 katlı bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bir sitenin 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi İsmail Dağtekin, kendisini güçlükle dışarı atıp komşularından yardım istedi. Yangında içeride mahsur kalan çocuklar Azize ve Sıla ile anne Hafize Dağtekin komşuları tarafından evden çıkarıldı.

Bu arada, yangında üst kattaki 6 kişi de duman ve sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Dumandan ve gazdan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ile çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale edip 11 katlı binayı boşalttı. Duman nedeniyle bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince evlerinin balkonundan tahliye edildi.

Evdeki 2 çocuk ile annelerini kurtaran ve kendisi de dumandan etkilenen komşu Mesut Yıldız, yoğun duman altında eve girip ilk olarak yanan odanın kapısını kapattığını belirterek, "Sürüne sürüne eve girdim ve anne ile 2 çocuğu çıkardım. En son çocuğu çıkarırken ben de dumandan etkilendim ve diğer arkadaş da beni evden çıkardı." dedi.

Yine mahsur kalanlara yardım eden komşu İbrahim Solak ise evdeki çocukların "kurtarın bizi" çığlıkları arasında içeri girip yangına müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.

İzmir, Anne, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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