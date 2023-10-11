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İzmir'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, itirafçı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, itirafçı tutuklandı

Son Güncelleme: 11.10.2023 09:53

İzmir'de bir barda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangını çıkardığını itiraf eden Esra Başkaya, daha sonra bu beyanını yalanladı. İş yerinin sahibi Mustafa Bendeş ise yangın sonucunda hayatını kaybetti.

İZMİR'de bir barda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin polise giden Esra Başkaya (36), iş yerinin sahibi Mustafa Bendeş (52) ile sevgili olduğunu, tartıştıktan sonra mekanı kundakladığını itiraf etti. Bu beyanını daha sonra yalanlayan Başkaya, tutuklandı.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki bir barda, 20 Eylül'de saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alıp söndürdü. Ekiplerce kontrolde, dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) öldüğü tespit edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bendeş de hayatını kaybetti.

POLİSE GİDİP, İTİRAF ETTİ

Önceki gün emniyete giden Esra Başkaya, olayla ilgili ifade verdi. Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Bir süre bekleyip, yangının dükkanı sardığını görünce olay yerinden kaçtığını ancak aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu söylediği kaydedildi. Başkaya itirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Başkaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Haber Kadir ÖZEN İZMİR, DHA)-

Kaynak: DHA

Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, itirafçı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, itirafçı tutuklandı - Son Dakika
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