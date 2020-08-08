İzmir'de çıkan yangında 3 ton saman yandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte bulunan saman deposunda çıkan yangında 3 ton saman yandı.

Büyükavulcuk Mahallesi'nde Süleyman Gökçe'ye ait çitlikte bulunan saman deposunda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale edildiği sırada alevlerin sıçradığı bir dozer de ekiplerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen çiftlik çalışanı Suriye uyruklu Hassan Hacı Mustafa ( 24), sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında yaklaşık 3 ton saman yandı.

Yangına köy halkıyla birlikte ilk müdahaleyi yaptıklarını ifade eden Büyükavulcuk Mahallesi Muhtarı Hasan Ulukent, AA muhabirine, "Köyümüzde Gökçe'ye ait çiftlik evinin saman deposunda çıkan yangın üzerine hemen durumu İtfaiye ekiplerine haber verdik. Yangında müdahaleye rağmen yaklaşık 3 ton saman yandı." dedi.

Yangına müdahale etmek için için olay yerine gelen Beyazıtlar Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz, "Köyümüzün hemen çok yakınındaki Büyükavulcuk Mahallesi'nde çıkan yangına yardım amaçlı olarak geldik. Gördüğümüz kadar saman deposunda yangın meydana gelmiş, çıkan yangın etrafındaki yerleşim merkezi evlere sıçramadan kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.