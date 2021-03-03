İzmir'de çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Irmak Mahallesi 35 Sokak'ta yaşayan Sıdıka (88) ve Mustafa A'ya (90) ait 2 katlı evin çatı bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Komşularının yardımıyla evden çıkarılan Sıdıka ve Mustafa A. 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Sıdıka ve Mustafa A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin, yangına klimanın sebep olduğu ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.
Kaynak: AA
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