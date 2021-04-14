Çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, işletmede maddi hasara neden oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yanan işletmeye giren itfaiye ekipleri, içeride bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen Ömer Aydoğan 'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta bulunan bir restoranda elektrik kontağından yangın çıktı.

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