İzmir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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İzmir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangında 2 evde büyük çaplı hasar oluştu.

İzmir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangında 2 evde büyük çaplı hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki eve sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından belirlenecek.

Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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