İzmir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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İzmir'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangında 2 evde büyük çaplı hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:10 Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangında 2 evde büyük çaplı hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki eve sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından belirlenecek.
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