Son Dakika Haberleri: İzmir'de çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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İzmir'de çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde, toz çimento yüklü tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

İzmir'de çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde, toz çimento yüklü tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale-İzmir E-87 karayolunun Bergama Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan A.K. idaresindeki 06 EB 1369 plakalı toz çimento yüklü tır, Bergama Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Devrilen tırın sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazaya gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı şoförü araç içerisinden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bergama, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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