Son Dakika Haberleri: İzmir'de Çin'e Doğu Türkistan Protestosu

İzmir'de Çin'e Doğu Türkistan Protestosu

1 saat önce

Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, İzmir'de sabah namazı sonrası protesto edildi.

İzmir'de Çin'e Doğu Türkistan Protestosu, System.String[]
Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, İzmir'de sabah namazı sonrası protesto edildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi, Genç Hareket ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinden oluşan bir grup, Hacı Fatma Tatari Camisi'nde sabah namazının ardından basın açıklaması yaparak, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikalarını kınadı.

Grup adına açıklamayı okuyan Genç Hareket İzmir Sorumlusu Raşit Ekici, Doğu Türkistan'da yaşananların insanlık suc¸u olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin yönetimini uyguladıgˆı asimilasyon politikalarından vazgec¸irmek ic¸in gerekli diplomatik adımları attığını ve bu baskının sürmesi gerektiğini belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Dogˆu Tu¨rkistan meselesi bizim meselemizdir. Bunu bo¨yle kabul etmek zorundayız. Herhangi bir devletin ic¸ sorunu olarak go¨ru¨p uzaktan seyredecegˆimiz, sesimizi c¸ıkarmadan olup biteni sineye c¸ekecegˆimiz bir durum so¨z konusu degˆildir. Ortada bu¨yu¨k bir zulu¨m, soykırım ve insanlık suc¸u vardır. Bu zulme ve soykırıma maruz kalanlar da bizim kardes¸lerimizdir, Bu zulu¨m bizlere bizim kimligˆimize yapılmaktadır. Unutmayalım ki hepimiz gu¨cu¨mu¨zu¨n yettigˆini yapmakla sorumluyuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:36 Kaynak: AA

İzmir, Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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