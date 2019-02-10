İzmir'de Çin'e Doğu Türkistan Protestosu

Çin
yönetimince Doğu Türkistan
'daki Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, İzmir
'de sabah namazı sonrası protesto edildi.
İnsan ve Medeniyet Hareketi, Genç
Hareket ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinden oluşan bir grup, Hacı Fatma Tatari Camisi'nde sabah namazının ardından basın açıklaması yaparak, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikalarını kınadı.
Grup adına açıklamayı okuyan Genç Hareket İzmir Sorumlusu Raşit Ekici, Doğu Türkistan'da yaşananların insanlık suc¸u olduğunu söyledi. Türkiye
'nin Çin yönetimini uyguladıgˆı asimilasyon politikalarından vazgec¸irmek ic¸in gerekli diplomatik adımları attığını ve bu baskının sürmesi gerektiğini belirten Ekici, şöyle konuştu:
"Dogˆu Tu¨rkistan meselesi bizim meselemizdir. Bunu bo¨yle kabul etmek zorundayız. Herhangi bir devletin ic¸ sorunu olarak go¨ru¨p uzaktan seyredecegˆimiz, sesimizi c¸ıkarmadan olup biteni sineye c¸ekecegˆimiz bir durum so¨z konusu degˆildir. Ortada bu¨yu¨k bir zulu¨m, soykırım ve insanlık suc¸u vardır. Bu zulme ve soykırıma maruz kalanlar da bizim kardes¸lerimizdir, Bu zulu¨m bizlere bizim kimligˆimize yapılmaktadır. Unutmayalım ki hepimiz gu¨cu¨mu¨zu¨n yettigˆini yapmakla sorumluyuz."