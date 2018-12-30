Son Dakika Haberleri: İzmir'de Cinayet

İzmir'de Cinayet

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunduğu belirtilen arkadaşının babasını tüfekle vurarak öldürdü.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunduğu belirtilen arkadaşının babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, B.K. Sasalı Mahallesi 32 Sokak'ta yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa Gülenç'in evine gitti.

B.K. yanında getirdiği tüfekle Gülenç'e ateş etti. Yaralanan Gülenç, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülenç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli B.K. ise olayın ardından jandarmaya teslim oldu.

Öte yandan maktulün oğlu M. Gülenç ile B.K'nın yaklaşık 3 yıl önce motosiklet kazası geçirdiği, baba Mustafa Gülenç'in şüpheli hakkında tazminat davası açtığı, daha sonra geri çektiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:06 Kaynak: AA

Çiğli, İzmir, Güncel
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