İzmir'de Cinayet

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi ablasının eski eşini öldürdü.

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi ablasının eski eşini öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Kireli Mahallesi'nde asker yemeğine katılan F.A. (20), yemekte ablasının eski eşi İbrahim Uğur (44) ile tartıştı.



Yemekten sonra Sultan Sokakta tekrar karşılaşan F.A. ve Uğur'un tartışması kavgaya dönüştü. F.A, eski eniştesini av tüfeği ile vurdu.



Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti.



Uğur'u vurduktan sonra jandarmayı ve 112'yi arayan F. A. olay yerinde jandarma ekiplerine teslim oldu.



F.A'nın jandarmadaki işlemleri sürerken Uğur'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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