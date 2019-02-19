Son Dakika Haberleri: İzmir'de Cinayet

İzmir'de Cinayet

31 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi'nde ikamet eden Sergen Hayran (22) ile komşusu Şükrü A. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şükrü A, Hayran'ı bıçaklayarak kaçtı.


Yakınları tarafından özel otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hayran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Hayran'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Şükrü A'yı kısa sürede yakaladı.


Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:44 Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel
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