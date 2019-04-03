İzmir'de Cinayet

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadın, otel odasında öldürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadın, otel odasında öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Birgi Mahallesi'nde bir butik otelde odadan silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar odaya gitti.



Odada kalan Hamide Gezer'i (33) vurulmuş olarak gören çalışanlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi üzerine olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Soruşturma sürdürülüyor.

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