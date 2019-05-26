Son Dakika Haberleri: İzmir'de cinayet

İzmir'de cinayet

9 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde silahla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde silahla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç. (45) 14 Mayıs Mahallesi İZBAN tren istasyonu önünde yeğeni B.S. (17) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.S. yanında bulunan silahla Mustafa Ç'ye ateş ederek yaraladı.
Ağır yaralanan Mustafa Çelik kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan B.S. emniyet ekipleri tarafından kullandığı silahla yakalandı.
B.S'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:32 Kaynak: AA
14 Mayıs, Selçuk, İzmir, Güncel
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