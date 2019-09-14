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İzmir'de cinayet

20 dakika önce

İzmir'in Kınık ilçesinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

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İzmir'in Kınık ilçesinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Olcay Y. (23) ile Engin A. (36), Türkcedit Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Olcay Y, tabancayla Engin A'yı ağır yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Engin A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Olcay Y'nin Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kınık, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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