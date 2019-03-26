Son Dakika Haberleri: İzmir'de Cinayet Sanığına 15 Yıl Hapis Cezası

İzmir'de Cinayet Sanığına 15 Yıl Hapis Cezası

54 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de Cinayet Sanığına 15 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İlkhan, babası tutuksuz sanık Demir Ali İlkhan ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Demir Ali İlkhan, cinayet sırasında olay yerinde olmadığını, evinde durumu öğrendiğini iddia etti.

Duruşma savcısı, Demir Ali İlkhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmasına rağmen buna ilişkin somut delil elde edilemediğinden sanığın beraatine, sanık Hüseyin İlkhan'ın ise "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Hüseyin İlkhan, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Bu olay yaşandığı için pişmanım. Tahliyeye yönelik bir talebim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği İlkhan'ın, bu suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezasını önce 18 yıla düşürdü. Heyet, bu cezayı da "sanığın üzerindeki olası etkilerini ve sabıkasız geçmişini" dikkate alarak 15 yıla indirdi.

Hüseyin İlkhan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Demir Ali İlkhan'ın ise beraatini kararlaştırdı.

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 3 Eylül 2016'da yaşanan olayda, evinden çıkan Vedat Avcı (25), bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve parmak izi çalışması yapan polis, Hüseyin İlkhan ve Demir Ali İlkhan'ı gözaltına almıştı.

İlkhan ile Avcı arasında husumet olduğu belirtilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Hüseyin İlkhan ve babası Demir Ali İlkhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:28 Kaynak: AA

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