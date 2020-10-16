Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı

16.10.2020 17:17
Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı, System.String[]

Son dakika haberler: İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma yürüten jandarma ekibi, iz takip köpeklerinin kullanıldığı arazi çalışmasının ardından şüphelileri yakaladı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma yürüten jandarma ekibi, iz takip köpeklerinin kullanıldığı arazi çalışmasının ardından şüphelileri yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10 Ekim'de bir gece kulübünün 3 kilometre yakınında M.C.A'nın ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Gece kulübünü incelemeye alan ekipler, mekandaki güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu hard diskin söküldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine iz takip köpekleriyle çevrede arama yapan ekipler, görüntülerin bulunduğu hard disk, kanlı tişört ve olayda kullanıldığı belirlenen tabancalardan birini arazide saklanmış halde buldu.

Delillerin incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan diğer silah da stepne bölmesinde ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı - Son Dakika

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