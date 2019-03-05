Son Dakika Haberleri: İzmir'de Cinayet ve İntihar

İzmir'de Cinayet ve İntihar

1 saat önce

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İzmir'de Cinayet ve İntihar, System.String[]
İzmir'de birlikte yaşadığı kadını, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Çiğli 8809 Sokak'ta yaşanan olayda Salim Aydın (63), birlikte yaşadığı Ayyuş Çetin'in (53) kendisinden ayrılmak istemesi üzerine kadının oğlu F.F.A'ya aldığı otomobili geri istedi, kendisine ait daireyi de boşaltmalarını istedi.

Çıkan tartışmada Ayyuş Çetin'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Salim Aydın, aynı silahla yaşamına son verdi.

Tartışma sırasında evden kaçan F.F.A'nın ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Eve giren ekiplerin öldüğünü tespit ettikleri şahısların cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:59 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu

Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu Bahçelievler'de Hırsızlık Dehşetiyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:28:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Cinayet ve İntihar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]