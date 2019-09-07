Son Dakika Haberleri: İzmir'de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu iddia edilen Bayram Akkaya'yı tabanca ile vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.

İzmir'de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu iddia edilen Bayram Akkaya'yı tabanca ile vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.


Geçtiğimiz çarşamba günü Karabağlar ilçesinde bulunan Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta 4 çocuk babası Bayram Akkaya'nın (47) içinde bulunduğu araca ateş açarak Akkaya'nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olayın ardından kayıplara karışan 3 katil zanlısı yakalandı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Rıdvan A., Aykut A. ve babaları Selman A.'yı tespit etti. 3 katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan işlemlerin ardından Rıdvan A., Aykut A. ve Selman A. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı
Emniyet kemeri ihmali, iki üniversiteli genç kızı hayattan kopardı Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:09:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]