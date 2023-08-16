İzmir'de Cinayete Kurban Giden Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

Kadıköy'de avukat Doğan Can Gündüz (41) tarafından 4'üncü katın penceresinden atıldığı öne sürülen Fatma Duygu Özkan'ın (38) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Özkan, vasiyeti üzerine 3 yıl önce 36 yaşındayken cinayete kurban giden ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarının yanına defnedildi.

4 KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasında, düşen kadının Fatma Duygu Özkan olduğu tespit edildi.

AVUKAT, İLK İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olay sırasında evde olan avukat Doğan Can Gündüz, ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Gündüz, emniyetteki ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığıyla numarasını aldığını ve telefon edip yanına çağırdığını söyledi. Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Gündüz, kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, Özkan'ın evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

AVUKATIN YALANINI, GÖRGÜ TANIKLARI ORTAYA ÇIKARDI

Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalarda görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine avukat Gündüz, tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Fatma Duygu Özkan'ın apartmana girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

VASİYETİ ÜZERİNE AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Fatma Duygu Özkan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası, cenazesi yakınlarına teslim edildi ve İzmir'in Tire ilçesine getirildi. Özkan, vasiyeti üzerine, öğle vakti kılınan namazın ardından, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürüldüğü belirtilen ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarının yanına defnedildi.