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İzmir'de cinayetin zanlıları tutuklandı

40 dakika önce

İzmir'de cinayetin zanlıları tutuklandı -Bayram Akkaya (47)'nın içinde bulunduğu araca ateş açarak Akkaya'nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olayın ardından kayıplara karışan üç katil zanlısı yakalandı 2 çocuk ve babaları cezaevine gönderildiİZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde...

İzmir'de cinayetin zanlıları tutuklandı

-Bayram Akkaya (47)'nın içinde bulunduğu araca ateş açarak Akkaya'nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olayın ardından kayıplara karışan üç katil zanlısı yakalandı

2 çocuk ve babaları cezaevine gönderildi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu iddia edilen Bayram Akkaya'yı tabanca ile vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan üç şahıs tutuklandı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Karabağlar ilçesinde bulunan Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta dört çocuk babası Bayram Akkaya (47)'nın içinde bulunduğu araca ateş açarak Akkaya'nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olayın ardından kayıplara karışan üç katil zanlısı yakalandı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Rıdvan A., Aykut A. Babaları Selman A.'yı tespit etti. Üç katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan işlemlerin ardından Rıdvan Aldoğan, Aykut Aldoğan ve Selman Aldoğan, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçmişi

Bayram Akkaya ile husumetli olduğu şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar gece yarısı tekrar karşılaştı. Karşılaşma sonucunda, Akkaya idaresindeki 09 ACH 54 plakalı seyir halindeki hafif ticari araca ateş açılırken, Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
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