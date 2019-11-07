İzmir'de Çini Festivali heyecanı

Kütahya'nın el sanatları, İzmir'de düzenlenen Çini Festivali'nde görücüye çıktı.



Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası tarafından organize edilen ve İzmir Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen Çini Festivali'nde, seramik, porselen, tezhip, hat, ebru, kuyumculuk, iğne oyası, dokumacılık ve elmas işlemeciliği gibi bir çok alanda tanıtım stantları yer alıyor.



"ÇİNİNİN BAŞKENTİ KÜTAHYA'DIR"



Çini Festivalinde katılımcılara Kütahya ile ilgili bilgiler veren Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, "Şehirlerinde insanlar gibi bir kimliği ve kültürü vardır. Kütahya 7 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyeti bağrında barındırmış kadim bir şehirdir. Nasıl ki İzmir'imizin Efesi, Bergama'sı varsa, Kütahya'mızın da onlarla çağdaşı olan bir Aizanoi'sı vardır. Anadolu'da en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile 15 bin kişilik tiyatrosuyla, 13 bin 500 kişilik stadyumuyla ve dünyanın ilk borsa binasıyla Aizanoi, yüzyıllara meydan okuyarak bütün ihtişamı ile ziyaretçilerini bekliyor. Yine Kütahya'mız da Milattan önceki yılların açık hava tapınakları, doğal kaleleri, kaya mezarları, Frigya Vadileri bir tabiat harikası olarak görülmeye değer. Şunu çok iyi biliyoruz ki Kütahya Türk İslam Medeniyetinin referans şehirlerinden birisidir. Kütahya 72 burçlu kalesiyle, camileriyle, türbeleriyle, medreseleriyle, müzeleriyle bir tarih şehridir. Kütahya Osmanlı'nın göz bebeği, şehzadeler şehridir. Kütahya birbirinden güzel ihtişamlı yapıları ile bir konaklar şehridir. Kütahya her ilçesindeki şifalı sularıyla bir kaplıcalar şehridir. Kütahya Ahmet Yakupoğlu'ndan, Evliya Çelebi'den, Hisarlı Ahmet'e kadar yüzlerce değeri bağrından çıkarmış sanatkarlar şehridir. Kütahya çininin başkentidir. Çizgilerle, desenlerle, renklerle çıkılmış bir yolculuğun adıdır çini. Kısaca Kütahya kıymetli hazineleri bağrında saklayan defineler şehridir" dedi.



"DEĞERLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE DE AKTARMAK İSTİYORUZ"



"Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerimizi ve geleneksel sanatlarımızı tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak için çalışıyoruz" diyen Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, "İnanıyoruz ki kuruluşun ve kurtuluşun diyarı diye adlandırdığımız bu kadim kent, zümrüdü anka gibi küllerinden yeniden doğacak ve layık olduğu yere doğru yükselişini sürdürecektir. Açılışını gerçekleştireceğimiz Çini Festivalinin ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını Rabbim niyaz ediyorum. Bu etkinliğin hazırlanmasında başta Oda Başkanımız Sadık Erilbaylı olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına, onlara destek veren kıymetli hemşehrilerime, eserleri ile bizleri gururlandıran değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



UNESCO tarafından 'Yaratıcı Şehir' unvanına layık görülerek dünyadaki 181 şehirden biri olan ve 'Zanaat ve Halk Sanatları' dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilen Türkiye'deki ilk şehir Kütahya'nın değerlerinin İzmir'de görücüye çıktığı Çini Festivali, 10 Kasım 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.



Festivalin açılış törenine Kütahya Vali Yardıncısı Ali Bezirgan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ve İzmir ve Kütahyalı sanatseverler katıldı.(EFE-) - KÜTAHYA