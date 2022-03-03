İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

03.03.2022 19:42
İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

İzmir'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ve onu silahla yaralayan eski karısının yargılanmasına başlandı.

İzmir'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ve onu silahla yaralayan eski karısının yargılanmasına başlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar A.D. (37) ile eski kocası S.E. (43), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan A.D, 16 ve 20 yaşlarındaki kızlarından duyduğu sözlerin ardından S.E. ile aralarında kavga çıktığını belirterek, "Beni dövmeye başladı, saçımdan tuttu, darbetmeye başladı. Silahı alıp can havliyle sıktım. Ben yapmasam o beni ve kızlarımı öldürecekti." ifadesini kullandı.

Polisi arayıp teslim olduğunu aktaran A.D, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki suçlamayı reddeden S.E. ise kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de geçen yıl eylül ayında A.D, S.E'yi silahla yaralamış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anne A.D, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürmüştü.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba S.E. de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

YORUMLAR
500
Öz kızlarını istismar ettiği öne sürülen babanın ifadesi kan dondurdu Öz kızlarını istismar ettiği öne sürülen babanın ifadesi kan dondurdu Bitlis'te 3 aile arasında yaşanan husumet barışla sonuçlandı Bitlis'te 3 aile arasında yaşanan husumet barışla sonuçlandı

kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 19:49:07. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement