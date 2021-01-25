Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı - Son Dakika

Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı

25.01.2021 11:19

İzmir'de mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Avrupa'nın önde gelen mobilya tesislerinden birini kuran Ali Fuat Gürle, 5 ülkede kendi mağazasını da açarak 18 ülkedeki evlerin çocuk ve genç odalarını döşüyor.

İzmir'de mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Avrupa'nın önde gelen mobilya tesislerinden birini kuran Ali Fuat Gürle, 5 ülkede kendi mağazasını da açarak 18 ülkedeki evlerin çocuk ve genç odalarını döşüyor.

Bakkal bir babanın oğlu olan Gürle, zanaat öğrenmek için 1975'te bir mobilyacının yanında çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 10 sene sonra ustalığını eline alan Gürle, 1985'te kendi işletmesini açmaya karar verdi.

Koltuk üretimiyle başladığı işletmede ev mobilyasına geçen Gürle, 2001'de ise sadece çocuk ve genç odası üretimi yapmaya başladı.

Menderes ilçesinde 20 bin metrekare kapalı alanda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük mobilya üretim tesislerinden birini kuran Gürle, ahşap ve boyalı mobilya ihracatına da yöneldi.

Türkiye'de 19'u doğrudan firmaya bağlı 41'i bayi olmak üzere 60 noktada ürünlerini satan Gürle, Azerbaycan, Libya, Ürdün, Kazakistan ve Yunanistan'da da mağaza açtı.

Bu ülkelerin yanında 13 ülkeye ürün gönderen Gürle, dünya çapında tanınan bir marka oluşturmayı hedefliyor.

- Çalışanların yüzde 45'i kadın

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Meltem Bebek ve Genç Mobilya şirketinin kurucusu Gürle, AA muhabirine, başarısının, mesleğine duyduğu aşkın bir sonucu olduğunu söyledi.

Meslek hayatı boyunca birçok zorluğa rağmen yılmadan üretim yaptığını belirten Gürle, yıllardır hedefinin katma değerli üretimle ihracat olduğunu ifade etti.

Gürle, halen zamanının önemli bölümünü üretim hattında geçirdiğini dile getirdi.

Tesisteki 288 çalışanın yüzde 45'nin kadınlardan oluştuğunu, kadın eliyle kalitesi artan ürünlerinin dış pazarda ilgi gördüğünü anlatan Gürle, "Bu yıl martta Libya'da da bir mağaza açmayı düşünüyoruz. Halen 18 ülkeye ihracatımız var. Hollanda, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başı çekiyor. Geçen yıl ciromuzun yüzde 15'ini ihracat gelirinden elde ettik. 2021'de bu oranı yüzde 30'a çekmeyi planlıyoruz." dedi.

Bebek ve genç odası konusunda iç pazarın da oldukça hareketli olduğunu ifade eden Gürle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük hedefim halka arz. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle daha büyük bir fabrika alanına geçmek istiyoruz. Ayrıca bir İtalyan markası satın almak istiyoruz. Türkiye mobilya üretiminde dünyanın en büyükleri arasında ama hak ettiği yerin altında. Bunu daha üst sıralara taşımak istiyoruz."

Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı
Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı
Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı
Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı

Türkiye, İhracat, Libya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı - Son Dakika Ekonomi


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