İzmir'de çirkin saldırı: 100 yakın mezarlık tahrip edildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığında yüzlerce mezarlık kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.



Olay geçen perşembe, akşam saatlerinde Işıkkent Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, mezarlığa girerek 9. ve 10. adada bulunan yaklaşık 100 mezarlığın taşlarına zarar vererek tahrip etti. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelerek çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler mezarlığa zarar verdiği düşünülen şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"Yazık, günah"



Mezarlıkta meydana gelen tahribat haberini alması üzerine yakınının mezarını kontrol etmeye gelen Murat Kaya adlı vatandaş "Yazık, günah. Bizim yakınımızın mezarında bir şey yok ama kırılan mezarlıklar var. İnsan cenazeye de böyle saygısızlık yaparsa daha ne yapabiliriz ki? Ben de olayın haberini aldım, buraya geldim. Şükür bizim yakınımızın mezarında bir durum yok ama bir sürü kırık yer görüyoruz. Başlıkları kırılmış özellikle. Ne amaçla yaptılar, neden yaptılar? İnşallah kim yaptıysa bulunur" dedi.



"Canlıya saygısı olmayanın ölüye de saygısı olmaz"



Yine aldığı haber üzerine yakınının mezarını kontrol etmeye giden vatandaşlardan biri olan Şevket Ekiz ise, "Sosyal medyada gördük, kontrol etmeye geldik. Bir çok mezarlık tahrip edilmiş. Canlıya saygısı olmayanın ölüye de saygısı olmaz" adiye konuştu. - İZMİR