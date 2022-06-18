Olaya ilişkin şikayetçi olmamaları için mağdurun ailesine baskı yaptığı ve aynı nedenle bir kişiyi darbettiği öne sürülen şüphelinin yakını polis memuru açığa alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

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