İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

23.05.2022 23:31
İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobillerin arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.N.K., tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobillerin arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.N.K., tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı ise bir otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek için koşan A.N.K., bu sırada hareket halinde olan tramvayı fark etmedi. Otomobillerin arasından çıkarak tramvay hattına giren A.N.K.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kız, metrelerce savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüleri A.N.K.'ya yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun bildirilmesi olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından A.N.K., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.N.K.'nın, vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA

Bu arada yolun kaşısına geçerken tramvayın çarpması sonucu A.N.K.'nın yaralandığı kaza anı, bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobillerin arasından koşan A.N.K., aniden tramvay yoluna giriyor. Bu sırada hareket halinde olan tramvay, çocuğa çarparak duruyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, çocuğa yardım etmek için koşuşturmaları görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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