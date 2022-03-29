İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI - Son Dakika
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İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI

29.03.2022 10:23

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 75'inci Yıl Parkı'ndaki çocuk heykellerinin başları kırıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 75'inci Yıl Parkı'ndaki çocuk heykellerinin başları kırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, heykeldeki 4 çocuğun başlarını tekmeyle kırıp, denize attığı belirlenen ve kimliği tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Daha önce de çocuk heykellerine 2 kez saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75'inci Yıl Parkı'nda, 27 Mart gecesi yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark edip, durumu Dikili Belediyesi'ne bildirdi. Parktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen belediye ekipleri, bir kişinin, yan yana dizili olan ve polyesterden yapılmış, birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş 4 çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığını belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Görüntülerden, heykellerin başlarını kıran şüphelinin biraz uzaklaştıktan sonra dönüp, aldığı heykel başlarını denize attığı da tespit edildi. Olay anında parktaki sokak köpeklerinin şüpheliye doğru koşmaları da görüntülerde yer aldı. Belediye ekiplerinin şikayetiyle harekete geçen polis, kamera kayıtlarından yola çıkılıp, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'GÜZEL İŞLER YAPMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Heykellere yapılan saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan dile getiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İlçemizi daha da güzelleştirmek için parklarımızı yaşayan heykellerle donatmaya devam ediyoruz. Ancak 75'inci Yıl Parkı'na koyduğumuz heykellere maalesef bir kez daha zarar verildi. Bizler 'Birlikte Dikili' diyerek çıktığımız bu yolda ilçemizi geliştirmek, yenilemek, daha modern hale getirmek ve her açıdan çok daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bazı kişiler ısrarla bazı hizmetlere zarar vermeye devam etse de güzel işler yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Parklarımızdaki kameralar 724 aktif olarak çalışıyor. Bu zararı veren kişi tespit edilip, hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.

75'inci Yıl Parkı'na geçen yıl 'Yaşayan Heykeller' adıyla yerleştirilen çocuk heykellerine daha önce de 2 kez saldırıda bulunduğu belirtildi.

İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI
İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE ÇOCUK HEYKELLERİNE 3'ÜNCÜ SALDIRI - Son Dakika
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