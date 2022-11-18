16 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir''in Güzelbahçe ilçesinde, ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İ'yi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, kaza ağır yaralanan Onur A. ise yoğun bakıma alındığı, sürücü Erdem E.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonucu yaşamını yitiren Bulut İhtiyar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.