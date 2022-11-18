16 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti

18.11.2022 08:50

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir''in Güzelbahçe ilçesinde, ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İ'yi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, kaza ağır yaralanan Onur A. ise yoğun bakıma alındığı, sürücü Erdem E.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonucu yaşamını yitiren Bulut İhtiyar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Çocuk sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü
Çocuk sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü
Çocuk sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü
Kaynak: AA
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Güzelbahçe, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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