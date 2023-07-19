İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

19.07.2023 10:45

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgada aileler de dahil oldu. Kavgada bıçakla yaralanan Celal Bulut, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çocuklar arasında çıkan ailelerinin de karıştığı kavgada bıçaklanan Celal Bulut (32), hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

? Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileleri de dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, evli ve 5 çocuk babası, inşaat işçisi Celal Bulut, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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Celal Bulut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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