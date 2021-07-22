Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA - Son Dakika

İZMİR'de, başta Alsancak Kordon olmak üzere, sahil şeridinde vakit geçiren vatandaşların yanına gelerek, sigara isteme, fal bakma ve gül satma gibi bahanelerle oyalayarak; telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, yaşı küçük çocukları hırsızlığa ve yankesiciliğe azmettirdiği öne sürülen, aralarında örgüt lideri Nihat Egeli'nin (38) de bulunduğu 5 kişinin yanı sıra, 12 çocuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'taki Kordonboyu başta olmak üzere, Göztepe, İnciraltı ve Karşıyaka gibi sahil şeridindeki çimlerde hırsızlık ve yankesicilik olaylarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren ve çocukları hırsızlık ve yankesicilik olaylarında kullanan bir çetenin varlığını tespit etti. Çimlik alanda vakit geçiren vatandaşların yanına gelip, sigara isteme, fal bakma, gül satma, boş içki şişeşi toplama gibi bahanelerle oyalayarak onların telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çocukları suça azmettirdiği belirlenen, aralarında örgüt lideri Nihat Egeli'nin (38) de bulunduğu 5 kişinin yanı sıra, 12 çocuk, geçen 13 Temmuz'da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla 2 si savcılıktan serbest kaldı.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI TELEFON SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Eşzamanlı operasyonlar sırasında adreslerde arama yapan polis, o"rgu"t lideri Nihat Egeli'nin evinde, 23 farklı marka ve modelde çalıntı telefon, bir tabanca ve buna ait 73 mermi ele geçirirken, dig'er adreslerde de bir miktar esrar, 2 kurusıkı tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen 9 akıllı telefon ele geçirildi. Toplamda 20 akıllı telefonun mağdurlara teslim edildiği bildirildi.