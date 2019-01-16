İzmir'de Çocukların Sportif Yetenekleri Ölçülecek
1 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle sporda yeni yeteneklerin tespiti için "Sportif Yetenek Ölçümleri ve Spora Yönlendirme" adı altında çalışma başlatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve Ege Üniversitesi
işbirliğiyle sporda yeni yeteneklerin tespiti için "Sportif Yetenek Ölçümleri ve Spora Yönlendirme" adı altında çalışma başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve spor yapma alışkanlıklarının erken yaşlarda kazandırılması amacıyla akademisyenlerin desteğiyle çalışma yürütüldüğü belirtildi.
"Sportif Yetenek Ölçümleri ve Spora Yönlendirme" başlıklı çalışma kapsamında 8 yaşını geçmemiş çocuklara yağ ölçümü, esneklik, el göz koordinasyonu, kol kuvveti, vücut uzunluğu, dayanaklılık, boy ve kilo gibi çeşitli ölçümler yapılacağının bildirildiği açıklamada, çocukların yatkın oldukları spor branşlarına yönlendirilmelerinin sağlanacağı ifade edildi.
Ölçümleme ve yönlendirmenin ücretsiz olacağı projeye çocuklarını dahil etmek isteyen vatandaşların sportifyetenek@izmir.bel.tr adresi ya da 0 (232) 293 30 90 numaralı telefon yoluyla randevu alabileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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