İzmir'de Çocuklarla Birlikte 'Andımız' Eylemi

İzmir
'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan bir grup, 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için eylem yaptı. Çocukların Andımız'ı seslendirerek okullarda yeniden okunması çağrısına, büyükler de destek verdi. Danıştay
8'inci Dairesi, ilkokullarda öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan 'Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmünü bir süre önce iptal etti. Buna rağmen Andımız'ın okullarda yeniden okutulmamasına, İzmir'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan bir grup tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen eylemde çocuklar 'Andımız'ı seslendirerek, yeniden okullarda okunması çağrısında bulundu. Çocuklara çok sayıda yetişkin de destek verdi. İzmir Marşı'nı okuyan kalabalık, gökyüzüne balonlar bıraktı. Andımız'ı okuyan çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
Eylemde konuşma yapan Mehmet Avcı
, 'Andımız'ın okullarda tekrar okutulmaması durumunda kendini yakacağını söyledi. Atatürkçülere bir söz verdiğini belirten Avcı, 18 Mayıs
saat 16.00'da, yalnızca benim bilmiş olduğum bir devlet binasının önünde kendimi benzin dökerek yakacağım. Atatürkçülere bir söz verdim. Eğer Andımız geri getirilmezse sözümü tutamadığımı kabul edeceğim diye konuştu.
'SADECE ANDIMIZI İSTİYORUZ'
Çocuk mitingi yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Avcı, Çocuk mitingi yaptık, çünkü Andımız'ın muhatabı çocuklarımızdır. Siyasi veya hukuki bir kararla Andımız okunamıyor. Çocuklarımız, Andımız'ı geri istediklerini söyledi. Burada olmamızın bir diğer sebebi ise, 5816 sayılı Kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek suçtur ve cezası vardır. Bugüne kadar sabrettik, binden fazla kişiyi savcılığa verdik. Uyarımızı devam ettiriyoruz. Kimse Atatürk'e hakaret etmesin dedi.
Eylem sırasında sancak yemini edilmesi dikkat çekti.