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İzmir'de çok özel kamp

38 dakika önce

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yasin Börü Gençlik Merkezi, çok özel bir gençlik kampı organize edecek.

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İzmir  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yasin Börü Gençlik Merkezi, çok özel bir gençlik kampı organize edecek. Seferihisar'da yarın başlayıp pazar gününe kadar sürecek kampta engelli gençler ile engelsiz gençler, aynı çadırlarda kalacak.
Her çadırda daha önce tanışmayan 1 engelli ve 1 engelsiz kampçı birlikte konaklayıp birbirlerinin günlük yaşamlarına şahit olarak empati kuracak. Sekader Kamp Alanı'ndaki organizasyonda kampçılar dalış eğitimi gibi birçok etkinliği birlikte yapacak. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Spor
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