İzmir'deki tefecilik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Araç sahiplerinin sevinci sadece 1 gün sürdü! Dün iptal edilen zam bu gece geliyor

Yıllar onu çok değiştirdi! Avrupa Yakası'nın Gaffur'unu görenler tanıyamıyor

İzmir'de çok sayıda kişiye faizle borç para vererek çek, senet ve sözleşme imzalattıkları, taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin üzerindeki taşınmazları darp ve tehdit yoluyla üzerlerine geçirdikleri, maaşlarına el koydukları iddiasıyla bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat birimleri ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskın yapıldı.

Kent genelinde 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 46 senet, mağdurların isimlerinin yazılı olduğu 5 ajanda, mağdurlara ait dekont, tapu ve vekaletnameler, 3 tabanca, 24 mermi ile 51 bin 600 lira para ele geçirildi.

Zanlıların, soruşturma kapsamında belirlenen mağdurlardan 65 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, diğer mağdurların tespiti çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.