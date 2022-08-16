İzmir'deki tefecilik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki tefecilik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

16.08.2022 15:01

İzmir'de çok sayıda kişiye faizle borç para vererek çek, senet ve sözleşme imzalattıkları, taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de çok sayıda kişiye faizle borç para vererek çek, senet ve sözleşme imzalattıkları, taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin üzerindeki taşınmazları darp ve tehdit yoluyla üzerlerine geçirdikleri, maaşlarına el koydukları iddiasıyla bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat birimleri ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskın yapıldı.

Kent genelinde 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 46 senet, mağdurların isimlerinin yazılı olduğu 5 ajanda, mağdurlara ait dekont, tapu ve vekaletnameler, 3 tabanca, 24 mermi ile 51 bin 600 lira para ele geçirildi.

Zanlıların, soruşturma kapsamında belirlenen mağdurlardan 65 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, diğer mağdurların tespiti çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

YORUMLAR
500
İzmir polisinden helikopter destekli tefeci avı İzmir polisinden helikopter destekli tefeci avı İzmir'de kruvaziyer bereketi İzmir'de kruvaziyer bereketi
Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki tefecilik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'deki tefecilik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement