Görüntüler dehşet verici! Başıboş köpekler sokak kedisini paramparça etti - Son Dakika
Üye Girişi

Görüntüler dehşet verici! Başıboş köpekler sokak kedisini paramparça etti

25.03.2023 09:51

İzmir'de çok sayıda sokak köpeğinin bir kediye saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Tüyleri diken diken eden kayıtlarda kedinin oracıkta can verdiği görüldü.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

KEDİYE SALDIRDILAR

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaydedilen görüntülerde çok sayıda başıboş sokak köpeğinin bir kediye saldırdığı anlar yer aldı. Kan donduran olay sonrasında kedinin oracıkta can verdiği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlar çevredeki bir şahıs tarafından kayıt altına alınırken söz konusu video sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar su soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

YORUMLAR (1)
  • Anazarbus : İlginç bir şey değil. İki farklı türün içgüdüsel kavgası. Asıl ilginç olan aynı insan ırkının birbirini Türk Kürt Arap Ermeni diye öldürmesi Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
500
İzmir'in 6 ilçesi vekil istiyor: '500 bini aşan nüfusa sahip bölgede 20 yıldır vekil seçilmedi' İzmir'in 6 ilçesi vekil istiyor: '500 bini aşan nüfusa sahip bölgede 20 yıldır vekil seçilmedi' Ramazan geldi, balık fiyatları düştü Ramazan geldi, balık fiyatları düştü

Sokak Köpeği, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüler dehşet verici! Başıboş köpekler sokak kedisini paramparça etti - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Görüntüler dehşet verici! Başıboş köpekler sokak kedisini paramparça etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement