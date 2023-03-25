Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde kaydedilen görüntülerde çok sayıda başıboş sokak köpeğinin bir kediye saldırdığı anlar yer aldı. Kan donduran olay sonrasında kedinin oracıkta can verdiği görüldü.
O anlar çevredeki bir şahıs tarafından kayıt altına alınırken söz konusu video sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar su soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Görüntüler dehşet verici! Başıboş köpekler sokak kedisini paramparça etti - Son Dakika