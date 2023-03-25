Görüntüler dehşet verici! Başıboş köpekler sokak kedisini paramparça etti

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Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

KEDİYE SALDIRDILAR

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaydedilen görüntülerde çok sayıda başıboş sokak köpeğinin bir kediye saldırdığı anlar yer aldı. Kan donduran olay sonrasında kedinin oracıkta can verdiği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlar çevredeki bir şahıs tarafından kayıt altına alınırken söz konusu video sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar su soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.