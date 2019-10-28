Son Dakika Haberleri: İzmir'de çöp konteynırında patlama
Son Dakika Güncel İzmir'de çöp konteynırında patlama

İzmir'de çöp konteynırında patlama

3 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir çöp konteynırında patlama meydana geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir çöp konteynırında patlama meydana geldi. Patlama, çevrede paniğe neden olurken, patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1274 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir çöp konteynırında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Sesi duyan mahalle sakinleri paniğe kapılırken, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çöp konteynerini güvenlik şeridi ile çembere aldı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri de çöp konteynırı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin olay yeri çalışmaları sürerken, patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, vatandaşların da ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de çöp konteynırında patlama

Polis, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:02 Kaynak: DHA
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