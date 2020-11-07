İzmir'de çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı - Son Dakika

İzmir'de çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı
07.11.2020 09:08
İzmir'in Foça ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle dere çevresindeki otluk alana sıçradı.
İzmir'in Foça ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle dere çevresindeki otluk alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen 1 helikopter 4 arazöz ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Foça ilçesi Eski Foça çöplüğünde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle dere çevresindeki otluk alana sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 1 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor. - İZMİR
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