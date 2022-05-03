İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA - Son Dakika
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İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA

03.05.2022 15:50

İZMİR'e, 6 yıl sonra gelen ikinci kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia'daki 1200 turist, Kerimoğlu Zeybeği ile karşılandı.

İZMİR'e, 6 yıl sonra gelen ikinci kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia'daki 1200 turist, Kerimoğlu Zeybeği ile karşılandı.

İzmir'e, 14 Nisan'da 6 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi 'Insignia'nın ardından bugün ikinci kruvaziyer gemisi de geldi. 5 bin 200 yolcu kapasiteli 'Costa Venezia', İzmir Limanı'na demirlendi. 64 metre yüksekliği ve 323 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden 'Costa Venezia' 1200 turist getirdi. Gemiden inen turistler, bando takımının müzikleri ve Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları ekibinin oynadığı Kerimoğlu Zeybeği ile karşılandı. Turistlerin birçoğu, kiraladıkları tur otobüsleriyle Selçuk'taki Meryemana Evi'ni ziyaret etmeyi tercih ederken, bir kısmı da kent merkezini gezerek alışveriş yaptı.

İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE 'COSTA VENEZİA'YA ZEYBEKLİ KARŞILAMA - Son Dakika
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