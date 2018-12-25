İzmir'de Cumhur İttifakı

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut, "Cumhur İttifakı'nın İzmir'e değer katacağına yürekten inanıyoruz.

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut, "Cumhur İttifakı'nın İzmir'e değer katacağına yürekten inanıyoruz. Sayın Nihat Zeybekçi ve kadrosunun İzmir'in önünü açacağını görüyoruz." dedi.



MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut, kentin bütün ilçelerinde tespit, çözüm, araştırma ve geliştirme alanında tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.



Kentteki sorunların acil çözümler beklediğini aktaran Bulut, "İzmir'i sadece bir coğrafya parçası olarak gören yerel yönetim anlayışının bu seçimde yerle yeksan olacağını, slogan ve festival belediyeciliğinin tarihe karışacağını düşünüyoruz. Zira sorunlarımız acil çözümler bekliyor. İzmir'de bırakın bir ilçeden bir ilçeye gidebilmeyi semtler arasında yolculuk bile bir saate çıktı. Böyle bir durumda belediyecilik sınıfta kalmış demektir. Geleceği görememek, İzmir'e kör bakmak demektir." dedi.



Kentteki yerel yönetimleri eleştiren Bulut, kentte Türk şehir geleneğinden uzak bir yapılaşma ve kara düzen bir genişleme olduğunu belirtti.



Bulut, Cumhur İttifakının öneminden bahsederek şunları kaydetti:



"Cumhur İttifakı'nın İzmir'e değer katacağına yürekten inanıyoruz. Sayın Nihat Zeybekçi ve kadrosunun İzmir'in önünü açacağını görüyoruz. Her türlü katkıyı sağlamak ve sahaya inmek için İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin'in emrini beliyoruz. Otuz ilçede tüm Ar-Ge ekiplerimizle hazırız. Sahaya indiğimizde MHP İzmir İl teşkilatının şehri nasıl ele aldığını, nasıl bir vizyonla daha güzel bir İzmir tasarladığını ve Cumhur İttifakı'na sağladığımız katkıyı herkes görecek."

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