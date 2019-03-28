İzmir'de Cumhur İttifakı Adayına Silahlı Saldırı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir, silahlı saldırıya uğradı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir, silahlı saldırıya uğradı. İşinibilir, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir'e, seçim çalışmalarının ardından silahlı saldırıda bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, dün gece Abdullah Arda Meydanı'nda bulunan Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinden arkadaşlarıyla ayrılan İşinibilir'e otomobiline bindiği esnada bir kişi, tabancayla 3 el ateş etti. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, olay yerinden hemen kaçtı. İşinibilir, saldırıyı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis ekipleri, 3 boş mermi kovanı buldu. Bilgisayar programcılığı işiyle uğraşan İşinibilir, saldırgan hakkında bulunduğu şikayette; kimseyle bir husumetinin bulunmadığını ve saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"TEHDİT VE SALDIRILARLA YOLUMUZDAN DÖNECEK DEĞİLİZ"



AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz saldırıyı kınayarak, "Tek tesellimiz arkadaşımızın saldırıdan yara almamış olmasıdır. Olayın nedenini bilmiyoruz. Şayet bu siyasi bir saldırı ise biz böyle tehdit ve saldırılarla yolumuzdan dönecek, çalışmaktan geri duracak değiliz. Bu olayın fail ya da faillerinin bir an önce belirlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



(Abdullah Kocabaş/İHA)

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